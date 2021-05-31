Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Son operasyonu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Zap'ta tespit edilen 3 teröristin SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021

"SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor" denilen paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" vurgusu yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde yine Irak'ın kuzeyinde bu kez Gara bölgesinde düzenlenen MİT destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.