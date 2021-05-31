Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele oldu.

Bakan Koca sunum yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yaptığı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirildi.

Eğitimde hangi adımlar atılacak?

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmaları da kabine toplantısında görüşüldü.

Düğün sektörü 1 Haziran'ı bekliyor

Hem evlenecekler hem de sektör çalışanları, düğünlerle ilgili alınacak kararı bekliyor.

Düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılması da toplantının gündemindeydi.

Kafe ve restoranların durumu, açık havada maske zorunluluğunun gevşetilmesi de toplantının bir başka gündem maddesiydi.