Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için bugün Beştepe'de toplandı. 1 Haziran sonrası izlenecek yol haritasının görüşüldüğü toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele oldu.
Bakan Koca sunum yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yaptığı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirildi.
Eğitimde hangi adımlar atılacak?
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmaları da kabine toplantısında görüşüldü.
Düğün sektörü 1 Haziran'ı bekliyor
Hem evlenecekler hem de sektör çalışanları, düğünlerle ilgili alınacak kararı bekliyor.
Düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılması da toplantının gündemindeydi.
Kafe ve restoranların durumu, açık havada maske zorunluluğunun gevşetilmesi de toplantının bir başka gündem maddesiydi.