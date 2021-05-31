Kudüs'te bir çocuk, bisikletine Filistin bayrağı astığı için İsrail polisleri tarafından takip edildi.

Kovalamaca sırasında İsrail polisleri, araçlarıyla çarptıkları bisikletli Filistinli çocuğun düşmesine sebep oldu.

Olayda yaralanan 15 yaşındaki çocuk İsrail polisleri tarafından gözaltına alınmak istendi.

Kısa süre gözaltında tutulan Filistinli çocuk, daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü.

Filistin bayrağına izin yok

1967'den beri Kudüs'ün doğusunda işgalci olarak bulunan İsrail güçleri, Filistin kimliğine ve Filistin devletine ait hiç bir unsurun Kudüs'te varlığına müsaade etmiyor.

Filistin bayrağı taşıyan kişiler gözaltına alınıyor.