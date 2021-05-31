Kazakistan’ın güneyindeki Çarın Kanyonu, okul gezisine katılan öğretmenle öğrencisine mezar oldu.

Yağış sadece 15 dakika sürdü

Kuvvetli yağış etkisini, 8'i öğrenci 16 kişinin kanyona düzenlediği gezisi sırasında gösterdi.

15 dakikada şiddetini artıran yağış nedeniyle Çarın Nehri taştı, çamur akıntısı oluştu.

Çamur akıntısına kapıldılar

Akıntıya kapılan okul kafilesindeki bir öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 4'ü öğrenci, 6 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Nehir yakınlarında bulunan yaralı bir çocuk akıntıya karşı, bir taşa tutunduklarını ancak dayanamayıp bir süre sonra akıntıya kendilerini bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı.