Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da yağış çamur akıntısına yol açtı: 2 ölü, 6 yaralı
Kazakistan’ın Çarın Kanyonu'nda, yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış sonucu çamur akıntısı oluştu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Kazakistan’ın güneyindeki Çarın Kanyonu, okul gezisine katılan öğretmenle öğrencisine mezar oldu.
Yağış sadece 15 dakika sürdü
Kuvvetli yağış etkisini, 8'i öğrenci 16 kişinin kanyona düzenlediği gezisi sırasında gösterdi.
15 dakikada şiddetini artıran yağış nedeniyle Çarın Nehri taştı, çamur akıntısı oluştu.
Çamur akıntısına kapıldılar
Akıntıya kapılan okul kafilesindeki bir öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 4'ü öğrenci, 6 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Nehir yakınlarında bulunan yaralı bir çocuk akıntıya karşı, bir taşa tutunduklarını ancak dayanamayıp bir süre sonra akıntıya kendilerini bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı.
Etiketler: Kazakistan Yağış
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