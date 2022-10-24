Belçika merkezli "ClientEarth" isimli kar amacı gütmeyen kuruluştan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 vatandaş, başkent Brüksel, Valon ve Flaman hükümetlerine karşı hava kirliliğiyle mücadeleyle ilgili gerekli mevzuatı kabul etmeyerek sağlıklarını tehlikeye atmaları nedeniyle dava açacak.

Yazılı açıklamada, "Belçika makamları, hava kirliliği yasalarını değiştirmeyerek insanları, bilim adamlarının 'nefes almak için kabul edilebilir olduğunu' belirttiğinden 4 kata kadar daha yüksek hava kirliliği seviyelerine maruz bırakıyor." iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, "Çoğu solunum sağlığı sorunlarından muzdarip 9 müşteki, ClientEarth'teki çevre avukatlarıyla, yetkililerin kendilerini ve ailelerini tehlikeli kirlilikten korumak için en son bilim ışığında hava kalitesi yasalarını sıkılaştırmasını talep ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Charleroi kentinden astım hastası olan "Denis" isimli müştekinin "Sağlıklı hava solumanın, örneğin istikrarlı bir iklim hakkı gibi temel bir hak olduğuna inanıyorum. Hükümetler, açıkça yeterince yapmıyor ve toplu olarak bedelini ödüyoruz. Artık harekete geçmeliler." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, bu hafta içinde Dünya Sağlık Örgütünün geçen sene sıkılaştırdığı kurallar çerçevesinde hava kalitesiyle ilgili kurallarını revize etmesi bekleniyor.

Ancak Komisyonun teklifinin kabul edilmesinin uzun bir süreç gerektirdiği vurgulanan açıklamada, üye ülkelerin gelecek birkaç yıl boyunca yeni kurallara uymakla yükümlü olmayacağına dikkat çekildi.