Almanya'da Gençlik Daireleri yıllarca Türk ailelerin korkulu rüyası oldu.

Şiddet gördüğü iddiasıyla alınan Türk çocuklar, sadece anne-babasından koparılmakla kalmadı; koruyucu Hristiyan ailelere verilen Türk çocuklar, dini ve kültürel değerlerinden de uzaklaştı.

Polis zoruyla anne-babalarından koparılan çocuklar, Aile Ataşeliklerinin devreye girmesiyle Gençlik Dairelerinden ya da koruyucu ailelerden alınarak biyolojik ailelere geri verilmeye başlandı.

Aile Ataşelikleri, koruma altında tutulan 400 Türk çocuğun Gençlik Dairesinin elinden alınmasını sağlayarak ailelerine kavuşturdu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da, Gençlik Dairesi ile sorun yaşayan ailelerin mahkeme safhasına varmadan mutlaka "Aile Ataşeliklerine" başvurarak destek almalarını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıl sonuna kadar Almanya'da 5 Aile Ataşeliği daha açmayı planlıyor.

Alman İstatistik Dairesine göre 200 bin çocuk Gençlik Dairesinin koruması altında.

Bu çocukların yaklaşık 100 bini ise "göçmen kökenli".

Haber: Bülent Dönmez