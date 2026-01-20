Belçika Başbakanı De Wever: Avrupalı meslektaşlarımla artık yeter noktasına ulaştık

Belçika Başbakanı De Wever,​​​​​​​ İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'yi "tatlı sözlerle ikna etmeye çalışma" döneminin yavaş yavaş sona erdiğine dikkati çeken De Wever, ABD'nin en yakın müttefiklerinden olan Danimarka'ya karşı davranışını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

De Wever, Danimarka'nın ABD'den en çok askeri ekipman alan ülkelerden biri olduğunu ve Afganistan'da destek sağladığını anımsatarak, "Danimarkalılara bu şekilde muamele edildiğinde ve NATO ülkeleri tehdit edildiğinde, insan tatlı dille konuşmanın ve yatıştırma politikasının ters etki yarattığına inanmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'yi "çok aç bir tırtıla" benzeten De Wever, "Ne verirseniz verin, karşılığında sadece daha fazla jeopolitik iştah ortaya çıkıyor." dedi.

Avrupa'nın nihai olarak nasıl bir tepki vereceğini bilmediğini ve Belçika'nın mütevazı bir ülke olduğunu söyleyen De Wever, yaptığı görüşmelerden edindiği izlenime ilişkin olarak, "Avrupalı meslektaşlarımla artık yeter noktasına ulaştık." ifadesini kullandı.

De Wever, Davos'ta Belçika Kralı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelme ihtimallerine ilişkin ise "Bu özel bir an olur." dedi.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.