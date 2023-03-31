Yerel basında yer alan habere göre, 2030 yılına kadar Brüksel'deki ofislerinin yarısını boşaltma planlayan AB Komisyonu'nun gayrimenkullerini Belçika hükümeti satın almak istiyor.

AB Komisyonu, Brüksel'in AB bölgesindeki 350 bin metrekare ofis alana sahip 23 binayı satmayı planlıyor.

Binaların satışı konusunda devam eden müzakerelerde Belçika, AB Komisyonu'na 1 milyar avro teklifte bulundu.

Binaların satın alınması durumunda Brüksel'de yeni ticari alanlar ve konut projeleri içeren projeler geliştirilecek.

Özellikle COVID-19 salgını ile AB kurumlarında uzaktan çalışma yaygın bir uygulamaya dönüştü.

AB Komisyonu, 2021'de uzaktan çalışman oranının artması ve daha çevre dostu yapılara geçme planları kapsamında Brüksel'deki ofislerinin yarısını boşaltacağını açıklamıştı.

Komisyon, özellikle eski binalarını terk etmeyi ve ofislerinin bir kısmını Brüksel'in Kuzey bölgesine taşımayı planlıyor.

Komisyon merkez binası olan Berlaymont'u ise kullanmaya devam edecek.