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Dünya
AA 26.01.2025 22:24

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oy oranı ile kazandı.

Belarus'ta sandık çıkış anketine göre seçimi Lukaşenko kazandı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Belarus devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketi sonucu adayların aldığı oy oranları belli oldu.

Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi olurken, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,2 oy aldı.

Cumhurbaşkanı seçimine katılım yüzde 85,7 oldu

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısında seçime katılım oranı ile ilgili bilgi verdi. Yerel saat ile 20.00'de sandıkların kapandığını hatırlatan Karpenko, oy sayım işlemlerinin başladığını aktardı.

Tüm sandıklarda durumun sakin ve kontrol altında olduğunu belirten Karpenko, seçim sırasında bazı münferit olaylar dışında yasa ihlali gerçekleşmediğini dile getirdi. Karpenko, adaylardan ve seçmenlerden seçim komisyonuna yönelik bir şikayet gelmediğini vurguladı.

Karpenko, "Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 85,70 olarak gerçekleşti." dedi.

Öte yandan Belarus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında." ifadesi kullanıldı.

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