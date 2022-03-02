Belarus’un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentyn Rybakov, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu’nda devam eden olağanüstü oturumun 3. gününde konuştu.

“Ukrayna'da şu anda olanlardan hepimiz payımıza düşeni taşıyoruz” diyen Rybakov, Ukrayna’nın 8 yıl önce imzalanan Minsk anlaşmalarına uymadığını ve BM ile uluslararası toplumun da bunu göz ardı ettiğini savundu.

“Bugün bu salonda ve ötesinde olan her şey, çifte standardın bir başka açık göstergesidir, ABD ve müttefiklerinin Yugoslavya, Irak, Libya ve Afganistan’da yüz binlerce kurbana yol açan çifte standardının bir teyididir.”

“Ekonomik savaş” vurgusu

Rusya ve Belarus’a karşı getirilen yaptırımları da “ekonomik savaş” olarak niteleyen Rybakov, her şeye rağmen ülkesinin Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelere ara buluculuk etmeye çalıştığını ve barıştan yana olduklarını kaydetti.