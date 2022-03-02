Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Moldova mı? Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun sunum yaptığı harita gündeme oturdu.

Haritada Moldova, Rusya toprağı gibi gösterilerek, saldırı sanki düzenleme planlarının hedefinde gibi sunuldu.

Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Belarus'un katılımını görüşmek üzere güvenlik konseyi ile bir araya geldi.

Lukaşenko konsey sırasında, Belarus'un önemli Ukrayna hedeflerine yönelik füze saldırılarından bahsetti.

Haritada Rus birliklerinin Moldova'ya saldırı planları yer aldı

Sunum yapılan haritada Rus birlikleri için önerilen saldırı planları da vardı.

Yer alan oklarda, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Odessa kentinden Moldova'ya giriş yaptığı gösterildi.

Görüntü paylaşılmasının ardından Rusya, Ukrayna'dan sonra Moldova'ya da mı saldıracak sorusunu akıllara getirdi.