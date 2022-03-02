Çoğu öğrenci yüzlerce Afrikalı sınır hattında ayrımcılığa uğradı. Ten renklerinden dolayı tahliye trenlerine alınmadı. Bir şekilde binenler ise o trenlerden indirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeden ayrılan veya ayrılmak isteyen yüzlerce Afrika kökenlinin yaşadığı ayrımcılık tepkilere neden oldu.

AB Komisyonu Sözcüsü, "AB üyesi ülkeler, Ukrayna'daki savaştan kaçıp sınırlarına gelen herkese eşit muamele sağlanması taahhüdüne bağlıdır" açıklamasında bulundu.

Almanya'dan tepki

Almanya da, Ukrayna'dan AB sınırlarına gidenlere çifte standart uygulanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öte yandan AB İçişleri Bakanlarının yapacağı toplantıda Ukrayna’dan AB ülkelerine giriş sürecinin hızlı işlemesine ilişkin karar alınması bekleniyor.