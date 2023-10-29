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Dünya
AA 29.10.2023 11:50

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor" ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
[Fotograf: AP]

Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor.

Minsk, Ankara'yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz."

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.

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