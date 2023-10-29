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Dünya
AA 29.10.2023 11:44

Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
[Fotograf: AA]

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Bağcı, burada yaptığı konuşmada İstiklal mücadelesinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zafere ulaşan Türk milletinin, geçen 100 yılda pek çok badireler atlatarak demokrasisini güçlendirdiğini, siyasi, ekonomik ve askeri pek çok alanda tarihi başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılaya göre küresel düzeyde en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu bildiren Bağcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü, bayrağının şanı, milletinin itibarı yükselmiştir. Türkiye, mazlumların tek umudu olmuştur. Aktif diplomasi ve politikamızla küresel ve bölgesel huzur, istikrar ve barışa katkı için çalışmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi el ele ve omuz omuza vererek her alanda daha da ilerilere taşıyacağız" dedi.

Konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine değinen Bağcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine erişmiştir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sevincini sevincimiz, kederini kederimiz' olarak ifade ettiği ilişkilerimizi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, 'bir millet, iki devlet' şiarıyla daha da geliştireceğimize şüphe yoktur."

Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

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