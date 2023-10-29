İsrail ordusu, Gazze’de 450’den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450’den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.
Vurulan yerler arasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de “faaliyetlerini genişlettiği” kaydedildi.
2 İsrail askeri yaralandı
Açıklamada, biri subay 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi.
Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze’nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı kaydedildi.