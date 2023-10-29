Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 09:26

Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü duyuruldu

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü duyuruldu

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar" ifadesine yer verildi.

Jawwal'dan 27 Ekim'de yapılan paylaşımda İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Paylaşımda, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiği ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtilmişti.

Elon Musk, Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını duyurmuştu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Meclis'te 12. Kalkınma Planı'nın kanun teklifi görüşmeleri başlayacak
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de
11:10
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
10:57
Bakan Fidan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
10:52
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı
10:43
İsrail ordusu, Gazze’de 450’den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ