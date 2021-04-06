Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baykal gölünde askeri araç suya gömüldü
Rusya'da, Baykal gölünün donmuş yüzeyinde ilerleyen askeri araç, buzun çatlaması sonucu suya gömüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç sudan çıkarıldı.
Rusya'nın doğusundaki İrkutsk bölgesinde, donmuş durumdaki Baykal gölünde buz çatlayınca askeri araç suya batmaya başladı ve bir süre sonra tamamen suya gömüldü.
Bölgeye giden acil durum ekipleri aracı sudan çıkardı.
Baykal gölündeki çatlaklar için uyarı
Baykal gölünde diğer bir askeri aracın da buzun çatlaması sonucu kısmen suya battığı açıklandı.
Donmuş durumdaki Baykal gölünde havaların ısınmasıyla birlikte çatlaklar oluştuğu uyarıları yapılıyor.
Etiketler: Rusya
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