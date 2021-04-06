Rusya'nın doğusundaki İrkutsk bölgesinde, donmuş durumdaki Baykal gölünde buz çatlayınca askeri araç suya batmaya başladı ve bir süre sonra tamamen suya gömüldü.

Bölgeye giden acil durum ekipleri aracı sudan çıkardı.

Baykal gölündeki çatlaklar için uyarı

Baykal gölünde diğer bir askeri aracın da buzun çatlaması sonucu kısmen suya battığı açıklandı.

Donmuş durumdaki Baykal gölünde havaların ısınmasıyla birlikte çatlaklar oluştuğu uyarıları yapılıyor.