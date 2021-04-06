Fransa’nın başkenti Paris’in sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları, kentin imajına zarar verdi.

Viral olan fotoğraflar, "kirli ve çirkin bir Paris'i artık kabul etmiyoruz" diyen isimsiz bir Twitter kullanıcısı tarafından başlatıldı. Kullanıcının, #saccageparis hashtag kampanyası büyük ilgi gördü.

Le hashtag #saccageparis est aussi hilarant que désespérant.

Paris est devenue 1 zad en bonne voie pour se transformer en déchetterie.

Punaise. pic.twitter.com/2FP8zJhC1h — Lucien Eynard (@lyonnaisgourmet) April 2, 2021

Çöp kokan sokaklarda temizlik çalışması yapılmamasına tepkiler çığ gibi büyüdü, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ağır eleştiri bombardımanına tutuldu. Çöp yığını içine gömülen kent sokaklarının koktuğu açıklandı.

Comment faire revenir des maladies oubliées, Seule la ville de Paris à le secret. #saccageparis pic.twitter.com/uDbGIruPbg — Les Plumes 75 (@LesPlumes75) April 4, 2021

Çöplerin yanı sıra bakımsız asfaltlar, ihmal edilen yeşil alanlar da yayınlanan fotoğraflarda göze çarpıyor.

Rakip partiler fırsatı kaçırmadı

Sağcı liderler de kampanyayı fırsat bildi. Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya yüklendi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, "Güzel başkentimizin Hidalgo ekibi tarafından küçültülmesi, hiçbir Fransız'ı kayıtsız bırakamayacak bir ulusal travma" diye yazdı.

Geçen yılki seçimlerde Hidalgo’yu geçemeyen ve şehrin 7'nci bölgesine başkanlık eden eski bakan Rachida Dati, "Bayan Hidalgo ve müttefiklerinin gözlerini Paris'in düşüşüne açma zamanı geldi" dedi.

Hidalgo kendini savundu

Hidalgo, Paris'e karşı sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek kendini savundu.

Hidalgo yönetimi, Twitter kullanıcılarını temizlik ekipleri müdahale etmeden önce resimleri yayınlamakla suçlayarak "Fransa'daki tüm şehirler gibi Paris'de kamusal alanları düzenleme konusunda sorunlarla karşı karşıya" dedi.

Pandemideki artışı da gerekçe gösteren Hidalgo yönetimi, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle şehrin temizlik ekiplerindeki sayıların yaklaşık yüzde 10 azaldığını belirtti.