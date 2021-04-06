Hollanda bandıralı "Eemslift Hendrika" gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı operasyon sonucu kurtarıldı.

Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını yazdı.

[Fotoğraf: DHA]

Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8’ini kurtardı. Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.

Norveç Sahil Güvenliği ile geminin bağlı olduğu şirket arasında başlatılan görüşmede, geminin alabora olma ihtimaline karşı önlemlerin ele alındığı belirtildi.