Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Sputnik V aşısını yaptırdı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısını yaptırdı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tokayev'in aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini söyledi.
Uali, Tokayev'in ülkede Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Rus aşısı Sputnik V ile aşı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşlarımızı ilk fırsatta COVID-19 aşısı olmaya davet ediyor" dedi.
Aşılama süreci yavaş ilerliyor
Tokayev, daha önce ülkedeki COVID-19'a karşı aşılama sürecinin yavaş ilerlediği konusunda Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy ile hükümeti uyarmış ve söz konusu süreci hızlandırma talimatı vermişti.
Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda verdiği raporda, 1 Şubat'tan bu yana ülkede 194 bin 706 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozunun uygulandığını, 72 bin 110 vatandaşın da ikinci doz aşı olduğunu bildirmişti.
Tsoy, nisan sonuna kadar ülkeye 2 milyon doz COVID-19 aşısı getirileceğini kaydetmişti.