İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran İstihbarat Bakanlığının ABD'de örgütlenen ve İran'da terör eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, "Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermelidir." ifadesini kullanan Zarif, şöyle devam etti:

"(Teröristler) ABD ve Avrupa'daki güvenli limanlarından nefret, propaganda, cinayet ve kargaşa organize ediyorlar ve masum İranlı sivillere yönelik cinayetlerin sorumluluğunu utanmadan üstleniyorlar. Sis perdeleri bu iki yüzlülüğü gizleyemez."

İran İstihbarat Bakanlığı, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in yakalandığını duyurmuştu.