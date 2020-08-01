Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çekya'da yangına müdahale eden itfaiye ekibi ölümden döndü
[Fotoğraf: İHA]
Çekya’da yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, patlama ile fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çekya’nın Kozlany kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü.
Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada kamyonun tekerleği itfaiyecilerin üzerine fırladı. Ekipler fırlayan tekerleğin altından kalmaktan son anda kurtulurken, 1 acil yardım görevlisi ve 2 itfaiyeci yaralandı.
Patlama sonrası çevrede bulunan evlerde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: çekya itfaiye ekibiSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 00:28
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