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Dünya
AA 12.03.2024 12:02

Batı Şeria'da bir sokağa Gazze için kendini yakan ABD'li askerin adı verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, bir sokağa ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in adı verildi.

Batı Şeria'da bir sokağa Gazze için kendini yakan ABD'li askerin adı verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, bir sokağa ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in adı verildi.

Eriha Belediye Başkanı Abdul Karim Sidr, sokak tabelasının açılışı için dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 25 yaşındaki Bushnell'in her şeyini Filistin için feda ettiğini söyledi.

Sidr, "Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük aşkı ve bu saldırılara karşı durma arzusu." ifadelerini kullandı.

ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

Eriha Belediye Meclisi Üyesi Amani Rayan ise Bushnell'in en değerli şeyini Gazze için feda ettiğini ve tüm birikimlerini Filistinli çocuklara bağışladığını hatırlattı.

Aaron Bushnell'in tepkisi

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria Gazze
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