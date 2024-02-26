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Dünya
AA 26.02.2024 07:32

ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren kişinin ABD Hava Kuvvetlerinde asker olduğu ve protestoyu Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'un protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetlerinde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim." ifadesini kullanıyor.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

Nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı

Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor.

Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesi yer alıyor.

Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkili, ihbarın Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında yapıldığı bildirilmişti.

İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulunmuştu.

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı.

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