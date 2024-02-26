Fransız çiftçiler katıldığı tarım fuarını bastı: Macron şaştı kaldı

Fransız çiftçilerin tarım politikalarına karşı isyanı sürüyor. Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris’te katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'na açılış öncesi baskın gerçekleştirdi. Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi.

Macron'a istifa çağrısı

“Macron istifa”, “Burası bizim evimiz” sloganları atan çiftçilere polis müdahale etti, iki taraf arasında arbede çıktı. Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron, "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.

Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.

Fransız çiftçiler, artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği (AB) düzenlenmelerine tepki gösteriyor.