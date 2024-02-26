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Dünya
Daily Mail 26.02.2024 06:54

14 bin dolarlık tablonun sırrı ortaya çıktı: Değeri 14 milyon dolar oldu

İki yıl önce 14 bin dolar değer biçilen 17. yüzyıla ait bir tablonun, ünlü ressam Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıktı. Bu sırrın gün yüzüne çıkmasının ardından tablonun değeri 14 milyon dolara çıktı.

14 bin dolarlık tablonun sırrı ortaya çıktı: Değeri 14 milyon dolar oldu
[Fotoğraf: Instagram/@sothebys]

The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) adlı yağlıboya tablosunun, 2021 yılında Christie's tarafından Rembrandt'ın çevresinden birine atfedilerek, Amsterdam'da satışa sunulduğunda değerinin 10 bin 600 ile 15 bin 900 dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak İngiltere'deki koleksiyoncu Sotheby's, geçen yıl aralık ayında düzenlediği müzayedede, eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etti ve fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

Uzmanlar, 20 ay süren kapsamlı bir inceleme sırasında X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerini kullandı ve önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danıştı.

Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar fiyatla desteklenmişti.

Alıcı, aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul etmişti, bu da daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde tablonun kendilerine verileceği anlamına geliyordu.

Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre, küçük ölçekli tablo ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Heldring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıktı.

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