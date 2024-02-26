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Dünya
AA 26.02.2024 06:53

Çocuk istismarını göz ardı ettiği iddiası: Papa, başpiskoposun istifasını kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "çocuk istismarını örtbas ettiği" ileri sürülen Polonyalı başpiskopos Andrzej Dziega'nın istifasını kabul etti.

Çocuk istismarını göz ardı ettiği iddiası: Papa, başpiskoposun istifasını kabul etti
[Fotograf: Reuters]

Vatikan konuya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Papa Franciscus'un "başpiskopos Andrzej Dziega'nın Szczecin-Kamien başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul ettiği" bildirildi.

Polonya'nın TVN24 kanalının 2021'de yayınladığı belgeselde, o dönemde vefat eden rahip Andrzej Dymer'in "çocukları istismar ettiği" ve bağlı olduğu Szczecin-Kamien piskoposluğunun başpiskoposu Andrzej Dziega'nın 1995'ten bu yana istismardan haberi olmasına rağmen hakkında herhangi bir işlem başlatmadığı iddia edilmişti.

Yerel basında yer alan haberlerde de Dymer'in 2008'de bir kilise mahkemesince çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunduğu ve Dymer'in temyize gitmesine rağmen başvurusunun ölümünden önce görülmediği bildirilmişti.

Aralık 2022'de de Hollandalı bir gazeteci, 2005'te ölen Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı Polonya'nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ve onları görevden almadığını belirtmişti.

The New York Times'ın haberine göre de 2021'de Polonya Katolik Kilisesi, Temmuz 2018'den 2020'nin sonuna kadar 368 çocuğa yönelik istismar şikayeti aldığını kabul etmişti.

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