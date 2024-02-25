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Dünya
AA 25.02.2024 23:38

İsrail ile Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalar devam etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ile Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalar devam etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar bugün de devam etti.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir grup Hizbullah mensubunu bir binadan ayrıldıkları sırada tespit etti.

Binadan ayrılan Hizbullah mensupları ile bölgedeki 2 askeri bina İHA'larla vuruldu.

İsrail ordusu ayrıca son saatlerde, Lübnan'dan İsrail'in Kiryat Şmona, Margaliot, Cebel er-Rus, El-Menara ve El-Malikiye bölgelerine roket atıldığı bilgisini geçti.

Öte yandan Hizbullah da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak El-Malikiyye'de İsrail askerlerinin konuşlandığı iki binanın hedef alındığını duyurdu.

Bir diğer açıklamada da El-Menara'da da yine İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın vurulduğu aktarıldı.

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