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Dünya
TRT Haber, AA 26.02.2024 00:03

Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek.

Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nda hafta boyunca 47 ülke sözlü beyanda bulundu.

Duruşmanın son gününde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş görüşlerini sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı’nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. 

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