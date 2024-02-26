"Londra belediye başkanını İslamcılar kontrol ediyor" diyen milletvekili görevden uzaklaştırıldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı, "İslamcılar tarafından kontrol edilmekle suçlayan" bir milletvekiliyle ilişkilerini askıya aldı.

AP haber ajansının aktardığına göre parti, dün yaptığı açıklamada, cuma günü bir televizyon röportajında, Han hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilemeyi reddeden Lee Anderson'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bu karar, geçen aya kadar Muhafazakarların genel başkan yardımcısı olan Anderson'un, Parlamento'da bağımsız olarak yer alacağı anlamına geliyor.

Anderson, verdiği bir röportajda, Londra Belediye Başkanı Han hakkında, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Han'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Han) Başkentimizi arkadaşlarına verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Anderson, üyeliğinin askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada kararı "anlayışla karşıladığını" söyledi.

Anderson'un ifadelerini değerlendiren Han ise "bu sözlerin ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü" belirtirken, Başbakan Sunak'ın Anderson hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi.

Han, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Bu, ülke genelinde çok sayıda insanın konu ırkçılık olduğunda bir hiyerarşi olduğuna inanmasını doğruluyor" dedi.