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Dünya
AA 12.03.2024 11:40

Fransa'da devlet kurumlarına 'benzeri görülmemiş yoğunlukta' siber saldırı

Fransa Başbakanlık Ofisi, aralarında bakanlıkların da olduğu birçok devlet kurumunun "benzeri görülmemiş yoğunlukta" siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Fransa'da devlet kurumlarına 'benzeri görülmemiş yoğunlukta' siber saldırı
[Fotograf: AA]

Fransa'da Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bazı devlet kurumlarının 10 Mart'tan bu yana siber saldırıların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Benzer teknik araçlar kullanılarak" yapılan saldırıların "benzeri görülmemiş yoğunlukta" olduğu ifade edildi.

Bu saldırıları etkisiz kılmak için karşı önlemlerin aktive edildiği belirtilen açıklamada, birçok sitenin onarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, saldırılar tamamen etkisiz hale getirilene kadar Bakanlıklar Arası Dijital Müdürlük (DINUM) ve Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu'na (ANSSI) bağlı ekiplerin filtreleme çalışmaları için seferber edildiği açıklandı.

Saldırıdan etkilenen kurumlar arasında Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken Le Figaro gazetesi, Telegram üzerinden "Anonymous Sudan" isimli hacker grubunun saldırıları üstlendiğini duyurdu.

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