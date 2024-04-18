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Dünya
AA 18.04.2024 14:01

Batı Şeria'da 40 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da 40 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin ortak açıklamasına göre, İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri Nablus, El Halil, Doğu Kudüs, Eriha ve Beytullahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocuk ve serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 310'a çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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