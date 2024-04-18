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Dünya
AA 18.04.2024 13:46

Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Burkina Faso, ülkede görev yapan 3 Fransız diplomatı "yıkıcı faaliyetten" istenmeyen kişi ilan etti.

Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
[Fotograf: AA]

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Vagadugu Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatlarının, "yıkıcı faaliyette bulundukları" gerekçesiyle Burkina Faso makamlarınca istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu.

Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fransa'nın eski sömürgelerinden Burkina Faso ile ilişkiler, 30 Eylül 2022'de İbrahim Traore'nin askeri hükümetinin başa gelmesiyle kötüleşmişti.

Son yıllarda Burkina Faso, Fransa ile birçok alandaki ortaklık anlaşmalarını sonlandırma kararı almıştı.

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