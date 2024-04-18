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Dünya
AA 18.04.2024 13:30

ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü

Amerikan ABC News'e konuşan adı açıklanmayan 3 İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, bu hafta 2 gece İran'a karşı misilleme saldırısı planını iptal etti.

ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü
[Fotograf: TRT Haber]

İran’ın yüzlerce kamikaze insanız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıya İsrail’in nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmezliğini korurken, söz konusu İsrailli kaynaklar, savaş kabinesinin önünde misillemenin nereye yapılacağına yönelik çok sayıda seçenek olduğunu belirtti.

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin muhtemel misillemeyi İran’ın bölgedeki vekil güçlerini hedef almaktan siber saldırı düzenlemeye kadar pek çok seçeneği tartıştığını öne sürdü.

İsrail saldırısının Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığı belirtildi

ABC News'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili ise İsrail’in İran’a karşı saldırısının 22-30 Nisan'da kutlanan Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığını ancak durumun her an değişebileceğini belirtti.

Yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve yönetiminin hala daha yüksek alarm durumunda olduğunu, yönetim kademesinden bazı yetkililerin güvenli noktalarda ve yer altı tesislerinde korunduğunu iddia etti.

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