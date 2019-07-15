Irak'ın Musul kentinde temaslarda bulunan Yıldız, Musul İl Meclisi, Musul Üniversitesi Rektörlüğü ve Musul Ticaret Odasını ziyaret etti.

Büyükelçi Yıldız, Musul Valilik binasında da Vali Mansur el-Marid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldız, Basra ve Musul Başkonsolosluklarının açılma süreci ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

''Malum izin çıkması 10 ay kadar sürdü. Geçtiğimiz haziran ayı itibariyle Bağdat hükümetinden aldık. Musul Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasına yönelik izindi bu. Basra'yı çok daha önce almıştık zaten. Basra daha önde gidiyor bu anlamda. Musul'da artık izin aldığımız yerde şimdi ev sahipleriyle daha kesin konuşabiliyoruz. Ev sahibi diyoruz çünkü Musul'da süratle bir yere geçip hemen faaliyete başlamak istiyoruz Musul Başkonsolosluğu için. Normalde Türkiye gibi bir ülkenin Musul'daki mevcudiyeti daha oturmuş olmalı. Dolayısıyla daha uzun vadede Kendi mülkümüz olacak bir başkonsoloslukla da hizmet vermek istiyoruz. Şu anda kiralık olarak tutacağımız opsiyonlar artık iyice azaldı. Bir teknik ekibimiz gelip çalışmayı yapacak. Başkonsolosumuzda Türkiye'de çalışmaya başladı zaten hazırlıklar babında. Bizim bu ziyaret hem yer konusunu nihaileştirmek için hem de Başkonsolosumuza gelmeden önce biraz iş hazırlığı yapmak için yaptığımız bir ziyaretti. Malum Musul'u ortalama dört ayda bir ziyaret etmeye özen gösteriyorum"

Haber: Yılmaz Aslan

Kamera: Ahmet Kadir