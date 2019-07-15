Libya'da Halife Hafter'e bağlı milis güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Giryan gölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, savaş uçaklarının Ayn Zara bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hafter'in Trablus'a saldırısı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Libyaakhbar