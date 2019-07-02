Libya’da geçtiğimiz hafta, başkent Trablus’un güneybatısındaki stratejik öneme sahip Giryan kentini kaybeden Halife Hafter’e bağlı milisler, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Trablus’ta sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenliyor.

Yerel kaynaklara göre, Hafter milislerinin dün, başkent Trablus’ta sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Giryan kentinin kaybedilmesinin ardından Trablus’ta yer alan ve sivil uçuşların yapıldığı Uluslararası Mitiga Havalimanı’nı bombalayan Hafter’e bağlı milisler, havalimanında uçuşların bir süreliğine durmasına yol açmıştı.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

UMH güçleri geçtiğimiz hafta, Halife Hafter milislerinin Trablus saldırısındaki stratejik ikmal noktası Giryan kentini ele geçirmişti. Bunun üzerine Hafter milisleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune ile güneyindeki El-Asabia kentlerine doğru çekilmişti.

Kaynak: Al Jazeera