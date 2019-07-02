Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Xianfa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile öteki yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme için Çin’in başkenti Pekin’e gitti. pic.twitter.com/8ntMTYlCh7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2019

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/mS37WTaKQN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

"Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda güçlendirme noktasında mutabık kaldık"

Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmesi saat TSİ ile 12.55'te başladı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Şi ve Çin halkına teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile son yıllardan sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. 'Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır."

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.

Kaynak: AA