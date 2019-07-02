Sosyal medya sitesi Facebook, beyaz ırkçılık ve ayrımcılıkla "tam mücadele" kararı aldı.
Geçtiğimiz aylarda beyaz milliyetçiliği hakkında bir dizi tedbir alınacağını duyuran şirket, bu tedbirlerin tam anlamıyla uygulanamaması nedeniyle eleştirilmişti.
İnsan Hakları Avukatı Laura Murhpy, Facebook’un ayrımcılıkla mücadele politikasının yetersiz olduğunu savunmuş ve sitedeki zararlı içerik paylaşımın hala sürdüğüne dikkat çekmişti.
Bunun üzerine şirket yöneticisi Sherly Sandberg, Facebook'un bu alandaki politikasını sıkılaştıracağını açıkladı.
Sandberg konuyla ilgili, "Beyaz ırkçılık ve ayrımcılık içeren paylaşımlar konusunda daha ileri gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: France 24