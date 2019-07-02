Sosyal medya devi Facebook, 2020 yılında yeni bir kripto para birimi Libra'yı piyasaya süreceğini duyurdu.

Uzmanlar, Libra ile paranın kontrolünün büyük bölümünün merkez bankalarından Visa, Uber ve Vodafone gibi şirketlere geçebileceğini belirtiyor.

Artık merkez bankacılığının eskisi gibi olmayacağını belirten, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, "Bizim senyoraj dediğimiz parayı tutmanın ve para yaratma etkisi giderek kayboluyor." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar, "Libra projesindeki firmalar aslında bankalara göre çok daha düşük komisyonlar alsalar da Libra'nın işlem hacmi sayesinde buradan bir gelir modeli oluşturacaklar. Aynı zamanda burada toplanan bütün paradan faiz veya getiri gelirini aralarında bölüşecek." ifadelerini kullandı.

Erdamar, Facebook'un bir ödeme sistemi getirmesinin, bunu da iş birlikleri ile yapıyor olmasının onu, yaygınlık ve etkinlik açısından mevcut blok zincir projelerinden daha avantajı hale getirdiğini söyledi.

Kullanıcılar kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapacak

"2020'de kullanıma geçmesi planlanan Libra’nın, sosyal mecrada gerçekleştirilen çevrimiçi finansal işlemleri kolaylaştırması bekleniyor.

Libra, çay ısmarlamaktan ulaşım araçlarını kullanmaya kadar her alanda kullanılması ve maliyetinin düşük olması ile dikkat çekiyor. Facebook finansal hizmetlere erişemeyen kişilere, Calibra adı verilen bir uygulama ile para biriktirebilme imkanı da vermeyi planlıyor.

Araştırmalarında yetişkinlerin yaklaşık yarısının aktif bir banka hesabı olmadığını tespit eden Facebook, bu boşluğu kripto para Libra ve dijital cüzdan Calibra ile doldurmayı hedefliyor.

Böylelikle finansal sisteme entegre olamayan kullanıcılar, yeni sistemle akıllı telefon ve sosyal ağ vasıtasıyla tanışacak. Libra ve Calibra uygulamasının diğer bir amacı ise Facebook gelirlerini de arttırmak."

Libra'nın diğer kripto para birimlerinden farkı: Güvenlik

"Kripto paralar ile ilgili en önemli endişe güvenlik konusudur. Kullanıcılar küresel ölçekte denetimsiz, vergisiz ve devletsiz bir para birimine hep endişe ile yaklaşmıştır.

Facebook yapmış olduğu açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağını önemle belirtti. Calibra herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağını söyledi.

Libra, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı olarak kurgulandı. Libra’nın diğer kripto para birimlerinden en büyük farkı basit, sosyal mecra ve akıllı telefonlar ile vakit geçirilirken bile kullanılabilir olması."

Güvenilebilir ve ölçülebilir

"Libra’nın gözetiminden Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı "Libra Konsorsiyumu"nun sorumlu olması güvenilirlik açısından oldukça önemli.

Libra’nın, tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi para birimlerine bağlı olması bir başka avantajı olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat istikrarına yönelik Libra, diğer kripto paraların aksine bilinen para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandığı ifade edildi. Libra güvenebilir ve ölçülebilir bir blockchain altyapısına oturtulmuş görünüyor."

Yeni dijital para birimi için yeni dijital cüzdan: Calibra nedir?

Facebook’un dijital cüzdanı Calibra’nın da 2020 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Peki Calibra nasıl kullanılacak?

Dünyada para transferi için yılda 25 milyar dolarlık bir ücret harcanıyor. Facebook bu sorunu Calibra ile çözeceğini iddia ediyor. Bu yeni dijital cüzdan Libra biriktirme, gönderme ve harcama fırsatı sunacak.

Calibra ile birlikte akıllı telefonu olan herkes Libra transferi yapabilecek. Yeni dijital cüzdan ilerleyen zamanlarda bir tuşla kira ödeme, kod taratarak kahve alma, nakit para taşımadan seyahat etme gibi seçenekler de sunmayı hedefliyor.

Calibra tek başına bir uygulama olduğu gibi Messenger ve WhatsApp'la da bu uygulamaya erişilebilecek.

Dijital cüzdanla ilgili en merak edilen konu ise güvenlik... Facebook dijital cüzdanın güvenliğini, geliştirdiği güvenlik sistemleri ile sağlayacağını taahhüt ediyor.

Kaynak: AA/TRT Haber