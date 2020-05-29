Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 523 COVID-19 vakası tespit edildi.

Ülke, salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 582'ye yükseldi.

Öte yandan Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 590 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 9 bin 15'e yükseldi.

Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını 30 Mayıs’tan sonra sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini açıklamıştı.