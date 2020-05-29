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Bangladeş'te vaka sayısı 43 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş'te, koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 523 artarak 42 bin 844'e çıktı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 523 COVID-19 vakası tespit edildi.
Ülke, salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 582'ye yükseldi.
Öte yandan Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 590 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 9 bin 15'e yükseldi.
Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını 30 Mayıs’tan sonra sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini açıklamıştı.
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