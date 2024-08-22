Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2024 21:07

Bangladeş'te seller nedeniyle mahsur kalan kişi sayısı 3 milyona çıktı

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 3 milyon kişi mahsur kaldı.

Bangladeş'te seller nedeniyle mahsur kalan kişi sayısı 3 milyona çıktı
[Fotograf: Reuters]

The Daily Star gazetesinin haberine göre, 8 bölgede dünden beri etkili olan sağanak, ülkedeki durumu kötüleştirdi.

Seller nedeniyle üç milyon kişi mahsur kalırken, hamile bir kadının da sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Feni ve Noakhali, selden en çok etkilenen bölgeler olarak kayıtlara geçerken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Yerel sakinler, 1988'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediğini ve "son 37 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını" belirtti.

Dün, şiddetli yağışlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Bangladeş
Sıradaki Haber
BM: Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
İstanbul'da 9 katlı otelde yangın
23:13
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
23:10
Evli erkekler daha sağlıklı yaşlanıyor
23:08
Nepal'de TikTok'a erişim yasağı 9 ayın ardından kaldırıldı
23:12
Bakan Yerlikaya: Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız
23:07
Rusya Başsavcılığı: Eski Nazi askeri Hunka'yı Interpol'ün arananlar listesine aldırdık
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ