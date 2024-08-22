BM: Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi

OHCHR, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilerden 13'üncü kez "sözde insani bölgelere" gitmelerini istediği belirtilen paylaşımda, "Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi. Şimdi Gazze Şeridi'nin sadece 10'da 1 kadar bir alana itildiler." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının da altı çizildi.

İsrail'in Gazze'de katliamında 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.