Bangladeş'te etkili olan Hamoon siklon fırtınasında 3 kişi hayatını kaybetti

Cox's Bazar Komiser Yardımcısı Muhammed Şahin İmran, yaptığı açıklamada, fırtına sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fırtınada yaralanan 63 kişiden 18'inin tedavilerinin devam ettiğini belirten İmran, ilk belirlemelere göre 30 bine yakın ev ile elektrik ve iletişim hatlarının zarar gördüğünü aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Cihangir Elam da kentteki 40 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini, evleri oturulamayacak şekilde zarar gören 500 kişinin de yerinden olduğunu kaydetti.

Hamoon siklon fırtınası nedeniyle Bangladeş'in riskli bölgelerinden 1,5 milyon kişi tahliye edilmişti.