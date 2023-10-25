AB'den 'Gazze' açıklaması: Şu aşamada ateşkes çağrısı yapmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki durumla ilgili konuşurken, "Şu aşamada AB'den bir ateşkes çağrısı yoktur." dedi.

Bunun nedeninin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının devam etmesi olduğunu belirten Stano, Hamas'ın saldırıları sürdürmesinin yanı sıra 200'den fazla rehineyi elinde tuttuğunu söyledi.

Stano, "Hamas'ın İsrail'e saldırısı devam etmektedir. Bu durumda, AB'nin şu andaki pozisyonu şudur; biz İsrail'in yanındayız ve İsrail'in terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunun da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsani ara" çağrısı da yapılmıyor

AB, ateşkes çağrısı yapmamasının yanı sıra insani yardımların Gazze'ye ulaştırılabilmesini sağlayacak şekilde çatışmalara ara verilmesi yönünde de henüz herhangi bir çağrıda bulunmadı.

Pazartesi günü düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, çatışmalara "insani ara" verilmesi konusu görüşülmüş ancak bu yönde bir çağrı çıkmamıştı.

İnsani ara çağrısı konusunda bazı AB ülkelerinin çekinceleri bulunduğu bildirilmişti. Toplantının ardından bu konuda bir oylama yapılmadığı, sadece görüşmelerle yetinildiği açıklanmıştı. İnsani ara çağrısıyla ilgili detaylı görüşmelerin, 26-27 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'ne kaldığı belirtilmişti.

Borrell: İnsani ara için AB içindeki destek büyüyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "insani ara" için AB içinde desteğin arttığını bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde üst düzey İsrail-Filistin oturumunun düzenlendiği New York'tan güzel haberler geldiğini aktardı.

Borrell, "Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları Toplantımızda yürütülen görüşmeler uyarınca Gazze'ye insani yardımın gönderilmesini sağlayacak bir insani ara için AB içinde destek büyüyor. Tüm sivil canlar eşit değerdedir ve hepsi korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546'ya, yaralıların sayısının da 17 bin 439'a yükseldiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.