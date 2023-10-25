İsrail Batı Şeria'ya havadan saldırıyor: 6 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, El-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu baskın öncesinde bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinlilerin üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roket saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin'deki sağlık kaynakları, roket saldırısının ardından İbni Sina Hastanesine getirilen 8 yaralıdan bazılarının başından yara aldığını ve durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri engel oldu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kassam Tugayları, "Cenin kentine baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin'e düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak İsrail güçlerinin kentte elektrikleri de kestiği belirtildi.

İsrail saldırılarında 6 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Cenin'de 4, Kalkaliya'da 1 ve Kalandiya'da 1 olmak üzere toplam 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Cenin kentine düzenlediği saldırıda ölenler arasında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 104 olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.