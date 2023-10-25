İsrail'in Cenin'e düzenlediği hava saldırısında can kaybı 4'e yükseldi

İsrail'in, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Filistin devlet televizyonunun verdiği haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ölenlerin kimliklerine dair bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, El-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskın öncesinde, bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri engel oldu

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinlilerin üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roket saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, roket saldırısının ardından 8 yaralının getirildiğini, bazılarının başından yara aldığını ve durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri engel oldu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kassam Tugayları, "Cenin kentine baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin kentine düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak, İsrail güçlerinin kentte elektrikleri de kestiği belirtildi.

İsrail ordusundan Cenin'e İHA ile saldırı

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e bağlı Burkin Vadisi'nde silahlı kişilere ateş açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine ateş açan ve patlayıcılar fırlatan silahlı kişilere karşı İHA ile saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Uzun süredir, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaşanan çatışmalarda, hava gücüne başvurmadığı biliniyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak Batı Şeria'da artan gerginlik sonrasında, en son 22 Ekim'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda, Cenin kentindeki Ensar Camisi'ne hava saldırısı düzenlemişti.