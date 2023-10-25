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Dünya
AA 25.10.2023 10:35

Avustralya Orta Doğu'ya ilave asker ve uçak gönderecek

Avustralya, İsrail-Filistin çatışması neticesinde Orta Doğu'da yaşanan "güvenlik durumunun istikrarsızlığı" nedeniyle bölgeye ek birlik ve uçak göndereceğini bildirdi.

Avustralya Orta Doğu'ya ilave asker ve uçak gönderecek
[Fotograf: AP]

ABC News'ın haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya gönderilecek askeri desteğin "tedbir amaçlı" olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasıyla bölgede yaşanan "istikrarsız güvenlik durumu" neticesinde Orta Doğu'ya "önemli sayıda" Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) askeri ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait 2 uçak gönderileceğini duyuran Marles, "güvenlik kaygıları" nedeniyle askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermedi.

ABD, Orta Doğu'daki kuvvetlerini güçlendirmek için ilave destek sağlayacak
ABD, Orta Doğu'daki kuvvetlerini güçlendirmek için ilave destek sağlayacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan "insani ateşkes" çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması için "insani ateşkes" çağrısında bulunarak, Filistinli sivillere gıda, su, ilaç ve güvenli geçiş gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı "vahim insani durumdan" dolayı duyduğu endişeyi dile getiren Wong, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "yeterli olmadığını" kaydetti.

Wong, konuyla ilgili, "Sürekli olarak insani yardımlara güvenli, engelsiz, sürekli erişim ile siviller için güvenli geçiş çağrısında bulunduk. Son günlerde erişim sağlandı ancak bu yeterli düzeyde değil." ifadesini kullandı.

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