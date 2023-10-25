Hizbullah lideri, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar başta olmak üzere Gazze'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede, gelişmelerin günlük olarak takip edilmesi ve daimi koordinasyon içerisinde kalınması konusuna vurgu yapıldığı aktarıldı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya geliyor.