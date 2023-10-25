Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2023 10:20

Hizbullah lideri, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüştü.

Hizbullah lideri, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar başta olmak üzere Gazze'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede, gelişmelerin günlük olarak takip edilmesi ve daimi koordinasyon içerisinde kalınması konusuna vurgu yapıldığı aktarıldı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya geliyor.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Lübnan
Sıradaki Haber
Meksika'nın meşhur plajı 'Kategori 5' kasırgasına hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:17
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ