Eski İsrail Başbakanı Lapid: Uluslararası medya objektif olursa Hamas'a hizmet eder

Lapid, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın medyada ele alınışına dair eleştirilerde bulundu.

Çatışmanın medyadaki yansımalarını eleştiren Lapid, "Uluslararası medya objektif olursa Hamas'a hizmet eder. İki tarafı da gösterirse Hamas'a hizmet eder. Bana göre, medya sadece hikayenin iki tarafını da anlattığını iddia edemez. Bunu yaparlarsa bu, sadece Hamas'ın tarafından hikayeyi anlatmak olur. Bu, korkakça ve tembelce." ifadelerini kullandı.

Bununla Filistinliler de dahil olmak üzere kurbanlara bir hakaret olduğuna işaret eden Lapid, ayrıca bunun gazeteciliğin temelde ne olduğuna ilişkin fikre de hakaret teşkil ettiğini dile getirdi.

Lapid, 31 yıl gazetecilik yaptığını belirterek "İsrail'in eleştirilmesiyle sorunum yok ama bir tarafın yalan söylediğini, bir tarafın da gerçekleri doğrulamak için her türlü çabayı gösterdiğini bildiğinizde, en azından, yalanlara hiç bitmeyen bir platform sunmamanızı bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.